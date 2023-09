Taiwan: governo dona 300 tonnellate di scorte alimentari al Somaliland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan ha donato oltre 300 tonnellate di riso e derrate alimentari al Somaliland, che andranno a beneficio di oltre diecimila famiglie. La cerimonia di consegna si è tenuta ieri, alla presenza del rappresentante di Taiwan, Allen Lou, e del presidente dell’Autorità nazionale per la preparazione alle catastrofi e per la riserva alimentare del Somaliland, Faisal Ali Mohamed. Presenti anche il sindaco di Berbera, Abdishakur Mohamoud Hassan, e il governatore della regione del Sahil, Ali Abdi Abdilahi. La donazione fa seguito a quella del 28 agosto scorso, quando Taiwan ha consegnato due milioni di dollari al ministero dello Sviluppo finanziario del Somaliland. Durante l’evento nell’autoproclamata repubblica dell’Africa orientale, Lou ha chiarito che Taiwan intende portare avanti la cooperazione in vari settori, scommettendo in particolare su sanità, agricoltura, istruzione e telecomunicazioni. Taiwan e il Somaliland hanno allacciato relazioni diplomatiche nel 2020, anno in cui sono stati aperti i rispettivi uffici di rappresentanza a Taipei e Hargeisa. (Cip)