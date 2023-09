Taiwan: tensioni con la Cina, ministero Difesa propone aumento spesa per sanità militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forti tensioni con la Cina nello Stretto hanno spinto il ministero della Difesa di Taiwan ad aumentare la gamma e il numero di dotazioni mediche disponibili sull'isola, allo scopo di garantire una migliore assistenza ai feriti in un eventuale scontro con Pechino. Nel bilancio per l’anno fiscale 2024, che dovrà essere sottoposto alla revisione del parlamento, il dicastero ha infatti proposto di spendere 31 milioni di dollari in attrezzature mediche per la sanità militare, tra cui macchine mobili a raggi X e nuovi macchinari per la tomografia computerizzata, da utilizzare in caso di incidenti nucleari. (Cip)