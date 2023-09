Edilizia: Gasparri (FI), 100 miliardi di euro pesano su manovre governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quanto hanno annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti ed altri esponenti del governo, i bonus edilizi pesano circa 100 miliardi sulle manovre del governo. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, ospite ad “Agorà” su Rai3. “Se ci fosse veramente una cifra così esorbitante da pagare sarebbe una tragedia. E condizionerebbe, in maniera drammatica, la sanità, il lavoro, le pensioni e tutte le voci che noi intendiamo affrontare e tutelare. Noi vogliamo tutelare le pensioni minime, che abbiamo già aumentato in parte. Abbiamo approvato la delega fiscale che poi va attuata e avrà dei costi. Per quanto riguarda poi le incentivazioni Forza Italia è sempre stata favorevole a questo tipo di politica. Alcuni anni fa, con il governo Berlusconi, abbiamo studiato una norma, in parte ancora in vigore, che prevedeva la detraibilità del 50 per cento delle spese sostenute, con un rimborso spalmato in dieci anni. Questa misura poi è stata poi amplificata da altri governi, con il Superbonus 110 per cento che è stato frutto di un periodo oscuro della democrazia italiana, quando l'incompetenza assoluta dei Toninelli, dei Di Maio, ha avviato un meccanismo illusorio che è andato oltre le reali possibilità e che ora pesa sui conti del Paese", ha aggiunto. (Rin)