Russia: Servizio sicurezza arresta cittadino che cercava di arruolarsi nell’esercito ucraino

- Il Servizio federale per la sicurezza (Fsb) ha detenuto un residente della regione russa di Krasnodar che stava cercando di lasciare il Paese per arruolarsi nelle forze armate ucraine. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Fsb. "È stato stabilito che il cittadino (...) ha contattato un funzionario del servizio di sicurezza ucraino che svolge attività di reclutamento e addestramento di volontari per partecipare alle ostilità contro le forze armate della Federazione Russa", ha affermato l'Fsb. (Rum)