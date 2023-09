Francia: sondaggio, il 37 per cento dei francesi ha una buona opinione di Le Pen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 37 per cento dei francesi ha una buona opinione della leader del Rassemblement National, Marine Le Pen. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Viavoice per il quotidiano "Libération". Il dato aumenta di dieci punti rispetto a quello registrato nel novembre del 2021. E' invece scesa di 13 punti la percentuale di coloro che di Le Pen non hanno una buona opinione: il 51 per cento. Il 57 per cento dei francesi continua a definire l'ex candidata alle presidenziali come una figura di estrema destra, mentre il 19 per cento la classifica a destra e il 4 per cento a sinistra. (Frp)