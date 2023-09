Croazia-Montenegro: presidente Milatovic, nave Jadran è nostra ma siamo aperti al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave scuola Jadran è di proprietà del Montenegro, ma Podgorica è aperta a un dialogo sulla questione. Lo ha detto il presidente montenegrino Jakov Milatovic nell'incontro con l'omologo croato Zoran Milanovic in occasione della sua prima visita ufficiale in un Paese membro dell'Unione europea. "E' di proprietà del Montenegro e penso che la nostra posizione sia chiara", ha detto Milatovic. "È normale che due Stati amici abbiano delle questioni aperte", ha aggiunto. Il presidente croato ha affermato che "forse dovrebbe essere trovata una soluzione per un finanziamento comune". "Spero che ci sia una soluzione che si occupi dei suoi costi perché la manutenzione (della nave) è costosa per i singoli Stati", ha detto Milanovic, aggiungendo allo stesso tempo che "ci sono molti argomenti più importanti da discutere". La proprietà della nave Jadran rimane una delle questioni aperte tra Montenegro e Croazia. Attualmente il veliero jugoslavo, in servizio dal 1933, fa parte della flotta navale montenegrina con base nel porto di Teodo (Tivat) ma è rivendicato anche dalla Croazia. Nel dicembre 2021 i due Paesi hanno concordato di formare una commissione intergovernativa per risolvere il suo futuro status. (Seb)