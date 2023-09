Asean: Giacarta ospita il secondo vertice annuale, in cima all'agenda Myanmar e dispute territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto stamattina a Giacarta, in Indonesia, il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Il vertice - l'ultimo di quest'anno e l'ultimo organizzato dalla presidenza di turno indonesiana dell'associazione - sarà segnato ancora una volta dalle discussioni in merito alla crisi politica e umanitaria nel Myanmar, e dalle tensioni che oppongono la Cina e diversi Paesi membri dell'Asean nel Mar Cinese Meridionale. La scorsa settimana Indonesia, Malesia e Filippine hanno contestato la nuova edizione della "Mappa cinese standard" pubblicata da Pechino, che illustra le rivendicazioni territoriali della prima potenza asiatica all'interno della cosiddetta "linea dei dieci tratti". Manila ha annunciato frattanto che gli Stati Uniti stanno negoziando la costruzione di strutture portuali nel territorio delle Filippine a soli 200 chilometri da Taiwan. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha già annunciato nei giorni scorsi che non prenderà parte al vertice in corso a Giacarta: al suo posto il presidente ha inviato la vicepresidente Kamala Harris. E' assente anche il primo ministro neoeletto della Thailandia, Srettha Thavisin, che proprio oggi dovrebbe insediarsi assieme ai ministri del nuovo governo. La Thailandia sarà rappresentata al vertice dal segretario permanente Sarun Charoensuwan. (segue) (Fim)