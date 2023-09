Arabia Saudita-Cina: gruppo Tadawul sigla memorandum di intesa con Borsa di Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Tadawul, indice di borsa dell’Arabia Saudita, ha firmato un memorandum di intesa con la Borsa di Shanghai, per promuovere lo sviluppo e la cooperazione. Lo ha annunciato, ieri, lo stesso gruppo Tadawul, in un comunicato stampa citato dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. L’intesa è stata siglata domenica sera dall’amministratore delegato di Tadawul, Khalid al Hussan, e dal presidente della Borsa di Shanghai, Zhang Yujun, in visita ufficiale nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Le due borse, secondo il memorandum firmato, esploreranno le opportunità di quotazione incrociata (cross-listing), tecnologia finanziaria, criteri “Esg” (Environmental, Social, Governance), ma anche nella ricerca e nello scambio di dati. L’accordo, inoltre, faciliterà la condivisione di conoscenze nell'elencare le imprese familiari e le piccole e medie imprese, le doppie quotazioni di Etf (Exchange traded funds, fondi di investimento quotati sui mercati, che replicano l’landamento di un indice) e le iniziative di relazioni con gli investitori, contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture di entrambi i mercati finanziari. (Res)