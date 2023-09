Siria: attacco delle Forze democratiche curde a Dhiban, nella campagna di Deir ez Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze democratiche siriane (Sdf), coalizione di milizie a maggioranza curda sostenuta dagli Stati Uniti, hanno sferrato un attacco contro la città di Dhiban, nella campagna di Deir ez Zor, nel nord-est del Paese, per prendere il controllo delle ultime roccaforti dei gruppi armati delle tribù locali. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, precisando che l’attacco delle Sdf è giunto a seguito del fallimento delle trattative con le milizie locali, guidate da Ibrahim al Hafel, uno dei capi della tribù di Al Akidat. Violenti scontri ne sono scaturiti, durante i quali i gruppi armati locali hanno tentato di difendere le proprie posizioni a Dhiban con il lancio di mortai, mentre le Sdf cingevano d’assedio la città in diversi punti. Non vi sono segnalazioni riguardanti vittime o danni materiali. Secondo Sohr, dunque, il bilancio delle vittime dall’inizio degli scontri nella regione di Deir ez Zor è di almeno 71 morti e un centinaio di feriti. Tra le vittime, nove civili (di cui cinque bambini e due donne), 23 membri delle Sdf e 39 miliziani delle tribù arabe locali. (segue) (Res)