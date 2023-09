Siria: attacco delle Forze democratiche curde a Dhiban, nella campagna di Deir ez Zor (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, secondo l’emittente “Syria Tv”, un gruppo di combattenti locali dei clan turcomanni aveva lanciato un attacco contro un posto di blocco delle Forze democratiche siriane vicino Al Shuhail, nelle campagne di Deir ez Zor. Le milizie turcomanne, inoltre, avevano radunato i propri convogli militari lungo le linee di contatto con le Sdf nei pressi della città di Manbij, nel governatorato di Aleppo, nel nord della Siria. Nel frattempo, le Fds avevano ristabilito il controllo su diversi villaggi del governatorato di Deir ez Zor, in particolare su Al Basira e su diversi quartieri della città di Al Shuhail. Ad Al Sabha, le operazioni delle Fds per la riconquista della città erano iniziate lo scorso primo settembre. Gli scontri armati, invece, erano proseguiti nella regione compresa tra la città di Dhiban e il giacimento petrolifero di Al Omar, dove si trova la più grande base militare degli Stati Uniti in Siria. (Res)