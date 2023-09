Giappone: acque Fukushima, il governo annuncia ulteriori sussidi ai pescatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone stanzierà altri 20,7 miliardi di yen (141,1 milioni di dollari) per il sostegno finanziario all'industria nazionale della pesca, duramente colpita dal blocco totale delle importazioni ittiche dal Giappone decretato dalla Cina, in risposta all'avvio delle operazioni di scarico nell'Oceano Pacifico delle acque decontaminate di Fukushima. Le misure studiate dal governo includono stimoli ai consumi interni, sostegno alla sostenibilità della produzione, la mitigazione dei danni d'immagine e la puntuale compensazione delle perdite. In tutto il governo stanzierà per il settore 100,7 miliardi di yen, e a tal fine ha già istituito due fondi distinti. Tokyo si è anche impegnata ad aiutare i produttori del settore a diversificare i canali di esportazione per emanciparla dalla domanda di "Paesi specifici". (segue) (Git)