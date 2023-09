Kazakhstan-Italia: Tajani da oggi ad Astana, prevista firma di una importante dichiarazione sulla crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intraprende oggi una visita ufficiale di due giorni in Kazakhstan, tesa a confermare l'eccellente livello delle relazioni bilaterali e a verificare la possibilità di convocare presto la prossima riunione ministeriale Italia-Asia centrale (1+5), che l'Italia vorrebbe ospitare a Roma. La missione del ministro culminerà nella firma di una importante dichiarazione d'intenti sulla crescita, con cui i due Paesi si impegneranno a perseguire forme di cooperazione efficiente negli ambiti della decarbonizzazione, della transizione energetica e della produzione industriale. Il documento farà esplicito riferimento alle terre rare, cruciali nei processi produttivi di settori innovativi come l'elettromobilità e i semiconduttori: il Kazakhstan vanta vaste riserve di minerali come il litio e il nichel, che esporta già verso diversi Paesi europei. La dichiarazione sulla crescita sarà il primo accordo nel suo genere firmato dall'Italia a livello internazionale, con un Paese di importanza cruciale sia sul fronte energetico che delle catene di fornitura di materie prime industriali. (segue) (Res)