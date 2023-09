Kazakhstan-Italia: Tajani da oggi ad Astana, prevista firma di una importante dichiarazione sulla crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro atterrerà ad Astana alle 14:50 - le 10:50 italiane - e troverà a riceverlo l'omologo Murat Nurtleu, l'ambasciatore in Kazakhstan, Marco Alberti, e il rappresentante di Astana in Italia, Yerbolat Sembayev. Nel pomeriggio è previsto l'incontro tra i due ministri degli Esteri: Tajani discuterà l'approfondimento delle relazioni culturali ed economico-commerciali, e il loro allargamento a nuovi settori come l'agroindustria e le energie rinnovabili. I due ministri firmeranno poi la dichiarazione d'intenti sulla crescita. L’Italia è già oggi il primo partner commerciale del Kazakhstan in Europa, con una forte accelerazione dell’interscambio giunto a 4,5 miliardi di euro nel 2022: un balzo del 171,7 per cento rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda gli scambi culturali, invece, è prevista nei prossimi mesi l’inaugurazione dell’Istituto italiano di Cultura di Almaty, il primo nella regione. (segue) (Res)