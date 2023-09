Kazakhstan-Italia: Tajani da oggi ad Astana, prevista firma di una importante dichiarazione sulla crescita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra i ministri degli Esteri consentirà anche un confronto in merito ai più pressanti temi internazionali, a cominciare dal conflitto in Ucraina: Tajani esprimerà l'auspicio che il Kazakhstan possa contribuire all’obiettivo di una pace giusta e duratura, e si confronterà con Nurtleu in merito al ruolo chiave di Astana e degli altri Paesi dell’Asia centrale nel mantenimento della stabilità e della sicurezza in Afghanistan. L'agenda della visita prevede per domani un incontro con il primo ministro Alihan Smailov, e l'inaugurazione della nuova sede dell’ambasciata d’Italia ad Astana. Tajani è il primo ministro degli Esteri italiano a recarsi ad Astana: l'ultima visita di un ministro degli Esteri italiano in Kazakhstan risale al 1997, quando l'allora ministro Lamberto Dini si recò ad Almaty. (Res)