Siria: Forze armate siriane bombardano villaggi a est di Aleppo, Ankara colpisce postazioni curde

- Le Forze armate di Damasco hanno bombardato, nella serata di ieri, i villagi di Barshaya, di Al Kandarilia e di Abla, in prossimità delle città di Qabasin e di Al Bab, a est di Aleppo, dove si trovano le postazioni delle milizie filo-turche locali, mentre Ankara ha colpito diversi siti controllati dalle Forze democratiche siriane (Sdf), coalizione di milizie a maggioranza curda sostenuta dagli Stati Uniti, a nord di Aleppo. A riferirlo è l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, secondo cui, durante l’operazione dei militari di Damasco un numero imprecisato di persone è rimasto ferito. La regione interessata fa parte dell’area nella quale le Forze armate turche, con il supporto delle milizie locali, hanno condotto l’operazione denominata Scudo dell’Eufrate (lanciata da Ankara nel 2016 con l’obiettivo di prevenire la formazione di un “corridoio terroristico”). All’interno di quest’area, Ankara ha preso di mira, in particolare, i villaggi di Harbel e Sheikh Issa, a nord di Aleppo. Intanto, nella campagna di Manbij, a est della città, le Forze armate siriane hanno inviato rinforzi presso il villaggio di Arab Hassan, bombardando le postazioni delle milizie affiliate alla Turchia, che hanno risposto con il lancio di mortai. (segue) (Res)