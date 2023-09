Siria: Forze armate siriane bombardano villaggi a est di Aleppo, Ankara colpisce postazioni curde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano turco “Hurriyet”, questa mattina il ministero della Difesa della Turchia ha annunciato in un comunicato stampa di aver “neutralizzato” (termine utilizzato da Ankara per designare l’arresto o l’uccisione di individui classificati come “terroristi”) sei combattenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk turco), nel nord della Siria, nella regione interessata dall’operazione denominata Sorgente di pace o Primavera di pace, lanciata nel 2019. I sei individui erano sospettati di pianificare attacchi nella Siria settentrionale. Nel comunicato del ministero della Difesa turco, inoltre, si ribadisce la “determinazione (di Ankara, ndr) a portare avanti la lotta contro il terrorismo”. La scorsa settimana, il dicastero turco aveva annunciato di aver compiuto progressi nel contrasto ai “gruppi terroristici” nel nord della Siria, neutralizzando, dall’inizio del 2023, 1.146 combattenti del Pkk. (segue) (Res)