Siria: Forze armate siriane bombardano villaggi a est di Aleppo, Ankara colpisce postazioni curde (3)

- Ieri, cinque membri dell’Esercito nazionale siriano, coalizione di gruppi ribelli sostenuta dalla Turchia, erano morti e altri 15 erano rimasti feriti in un attacco a est di Aleppo, nel nord della Siria, da parte di membri del Consiglio militare di Manbij. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), una Ong con sede a Londra ma che dispone di una vasta rete di contatti sul territorio, aggiungendo che i membri del Consiglio militare di Manbij hanno sequestrato il veicolo su cui viaggiavano gli elementi colpiti, in concomitanza con il ritiro delle fazioni dell'Esercito nazionale dalle zone di combattimento nella campagna di Manbij. Secondo quanto riferito da Sohr, ciò ha coinciso con il bombardamento, da parte di ignoti, di un'auto appartenente al vice comandante del Consiglio militare di Manbij (senza causare alcuna perdita di vite umane). Ieri mattina, inoltre, si erano verificati degli scontri, nel nord della Siria, tra le fazioni fedeli alle forze turche dell’operazione Scudo dell’Eufrate e membri del Consiglio militare di Al Bab. Nel frattempo, veniva bombardata la linea Sajur nella zona rurale di Manbij, a est di Aleppo, da parte delle “forze del regime”, ha reso noto Sohr. In seguito a questi avvenimenti, il Consiglio militare di Manbij ha chiuso il valico di Umm Jalud, considerato la linea di frontiera che separa le aree dell'operazione Scudo dell'Eufrate da quelle controllate dal Consiglio militare di Manbij. (Res)