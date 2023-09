Usa: Flatiron (Acs) costruirà un ponte a New York per 127 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Flatiron, società controllata dalla spagnola Acs, è stata scelta dal Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York per la costruzione di un ponte sostitutivo sulla Bronx River Parkway per un importo di 127 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "La Vanguardia", la soluzione costruttiva proposta da Flatiron prevede l'uso di un sistema di sollevamento progettato su misura invece di una configurazione convenzionale di gru per costruire la linea principale del ponte. Oltre alla sostituzione del ponte, si migliorerà l'allineamento della carreggiata, si forniranno corsie di marcia standard di 3,65 metri e si costruirà una rampa di uscita dedicata alla East 177th Street. L'inizio dei lavori è previsto per settembre 2023 e il loro completamento per agosto 2026. (Spm)