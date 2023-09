Siria: proteste a Suwayda, manifestanti abbattono statua ex presidente Hafiz al Assad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le proteste nella città di Al Suwayda, capoluogo dell’omonimo governatorato a maggioranza drusa della Siria meridionale, dove ieri i manifestanti hanno abbattuto una statua dell’ex presidente, Hafiz al Assad, padre e predecessore dell’attuale presidente, Bashar. Lo ha riferito il quotidiano siriano di opposizione “Al Modon”, precisando che l’abbattimento della statua è avvenuto in concomitanza delle commemorazioni per la morte di Wahid al Balous (che lanciava appelli ai giovani locali a rifiutare di prestare servizio militare, criticando duramente il governo di Hafiz al Assad), capo druso locale ucciso da un’autobomba il 4 settembre del 2015. Un gruppo di manifestanti, inoltre, ha strappato un manifesto che ritraeva il presidente siriano, Bashar al Assad, nei pressi dell’ufficio locale della previdenza sociale. Le proteste, in corso da 17 giorni, erano state indette dalla popolazione di Al Suwayda per chiedere al governo di Damasco di elaborare e mettere in atto un piano per arginare l’inflazione e migliorare le condizioni di vita nel Paese. Successivamente, di fronte alla linea repressiva adottata dalle autorità, i manifestanti hanno iniziato a chiedere le dimissioni di Assad e una transizione politica in Siria. (Res)