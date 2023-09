Usa: la first lady Jill Biden è positiva al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La first lady degli Stati Uniti, Jill Biden, è risultata positiva al Covid-19 nella serata di ieri. Lo ha riferito tramite una nota la sua portavoce, Elizabeth Alexander, secondo cui la moglie del presidente Usa accusa sintomi "lievi" e rimarrà in isolamento presso la residenza privata dei Biden a Rehoboth Beach, nel Delaware. Il presidente si è sottoposto a sua volta a un test diagnostico, che ha dato esito negativo. (Was)