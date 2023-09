Corea del Sud-Italia: l'arte italiana a Frieze Seoul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 settembre, in concomitanza con Frieze Seoul, rinomata fiera dell'arte moderna e contemporanea che si svolge ogni anno negli hub mondiali per il mercato dell'arte (oltre a Seoul, New York, Los Angeles e Londra), l'ambasciata d'Italia, insieme all'Istituto italiano di cultura e all'Italian Trade Agency, ha organizzato un evento di promozione delle gallerie italiane che partecipano a Frieze, mettendone in mostra una selezione di opere presso lo showroom "High Street Italia" a Seoul. L'evento, rivolto a un pubblico di operatori del mercato dell'arte ed esponenti dell'ecosistema culturale locale e internazionale, è parte del programma "In the city" di Frieze ed è accessibile su invito. "Italy at Frieze Seoul" sottolinea ancora una volta l'impegno dell'Italia nel campo delle arti visive, dopo il grande successo del padiglione italiano alla 14ima Biennale di Gwangju, e l'appena conclusa mostra "The Grand Italian Vision. The Farnesina Collection" presso l'Art Sonje Center. (segue) (Com)