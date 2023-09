Corea del Sud-Italia: l'arte italiana a Frieze Seoul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento, l'unico organizzato da un'ambasciata che entra a far parte del programma collaterale della fiera, anticipa una serie di collaborazioni che prenderanno luogo nel 2024, dove si celebreranno i 140 anni di relazioni diplomatiche bilaterali tra Italia e Corea. Così l’Ambasciatore d’Italia Federico Failla: “Frieze, quale fiera tra le più importanti se non la più significativa al mondo per l’arte moderna e contemporanea, ci dà l’opportunità di mettere in mostra il contributo unico e speciale che l’Italia ha dato e continua a dare all’arte moderna e contemporanea. La passione e uno spiccato senso della bellezza sono inoltre caratteristiche che accomunano i nostri due Paesi e che possono essere alla base di un ulteriore rafforzamento della collaborazione nel settore, col coinvolgimento di musei, gallerie, Accademie e artisti.” (Com)