Cina-Italia: "Cgtn", visita del ministro Tajani conferma importanza attribuita alle relazioni bilaterali

- La visita a Pechino del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, dimostra l'importanza attribuita dall'Italia al mantenimento di relazioni stabili con la Cina, nonostante le tensioni che caratterizzano lo scacchiere geopolitico globale. E' quanto afferma un editoriale del canale televisivo di Stato cinese "Cgtn" pubblicato in concomitanza con la missione ufficiale del ministro Tajani a Pechino. L'editoriale cita Cui Hongjian, direttore del Dipartimento di Studi europei presso l'Istituto cinese di Studi internazionali, secondo cui la visita appena conclusa dal ministro a Pechino è stata importante per fornire indicazioni in merito al futuro delle relazioni bilaterali. Dai colloqui tra Tajani e il suo omologo cinese Wang Yi è emersa in particolare la comune determinazione a non lasciare che divergenze di opinioni in merito alla nuova Via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), e ai concreti benefici apportati da tale iniziativa agli scambi tra due Paesi, possano compromettere il futuro sviluppo della cooperazione tra Roma e Pechino. Secondo "Cgtn", la visita indica chiaramente che l'Italia "non vuole mettere a rischio la sua relazione reciprocamente vantaggiosa con la Cina nonostante gli ostacoli e le difficoltà". L'editoriale difende i meriti della Bri, ricordando che negli ultimi anni l'interscambio commerciale tra i due Paesi è aumentato del 42 per cento, sino a raggiungere la soglia di 78 miliardi di dollari nel 2022. Tuttavia, come evidenziato in occasione del Comitato governativo Italia-Cina di ieri, è interesse di entrambi i Paesi continuare a guardare alla convergenza di interessi e all'ulteriore rafforzamento della cooperazione, tornando al "partenariato strategico globale", lanciato nel 2004 dall’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, come fulcro delle relazioni internazionali. (Cip)