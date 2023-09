Imprese: Huawei presenta piano di investimenti quinquennale in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle comunicazioni Huawei presenterà oggi a Brasilia il piano di investimenti triennali in Brasile. L'evento è organizzato in occasione del 25mo anniversario della presenza della compagnia nel Paese sudamericano. Il discorso di benvenuto sarà tenuto dall'Amministratore delegato (Ad) di Huawei in Brasile, Derrick Sun Baocheng. Nel corso dell'incontro è organizzato una conferenza dal titolo "Nazione Digitale, Sviluppo Sostenibile", cui parteciperà il vicepresidente delle relazioni pubbliche di Huawei America Latina e Caraibi, Atilio Rulli. L'esecutivo chiuderà l'evento anche con un discorso sullo "stato e il futuro della trasformazione digitale in Brasile". Nel 2023 Huawei si è concentrata sulla trasformazione digitale e sul concetto di "nazione digitale" che, secondo l'azienda, coinvolge 3 aspetti principali: costruzione di un "governo digitale", creazione di una "città digitale" e "digitalizzazione dell'industria". L'obiettivo è rendere la connettività e l'accesso alle tecnologie un diritto universale. (segue) (Brb)