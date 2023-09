Imprese: Huawei presenta piano di investimenti quinquennale in Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondata nel 1987, Huawei è un'azienda fornitrice globale di soluzioni per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict) e dispositivi intelligenti. L'azienda è arrivata in Brasile nel 1998 e attualmente ha uffici a San Paolo, Rio de Janeiro, Brasilia, Curitiba e Recife, oltre a un centro di distribuzione a Sorocaba (stato di San Paolo) e 2 unità produttive a Jundiaí (San Paolo) e Manaus (Amazzonia). In Brasile la società offre infrastrutture di telecomunicazioni agli operatori, soluzioni Ict per il mercato aziendale, servizi di immagazzinamento digitale e sicurezza per le imprese e di produzione, distribuzione e stoccaggio di energia fotovoltaica. Oltre ad operare nei settori dell'automotive intelligence e dei dispositivi per i consumatori finali, come smartwatch e smartphone. (Brb)