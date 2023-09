Asean: Giacarta ospita il secondo vertice annuale, in cima all'agenda Myanmar e dispute territoriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dell'Asean si sono riuniti a Giacarta ieri, alla vigilia del vertice. Mohammad Mahfud, ministro coordinatore indonesiano incaricato degli affari politici, legali e di sicurezza, ha coordinato l'incontro ministeriale e ha avvertito che "la forza della nostra comunità è messa alla prova da una crisi dopo l'altra". Sull'Asean e sulla credibilità delle sue istituzioni comunitarie pesa soprattutto l'assenza di progressi verso una soluzione alla crisi nel Myanmar. La ministra degli Esteri indonesiana Retno Marsudi ha dichiarato che il vertice che si è aperto oggi servirà anche a rivedere il piano in cinque punti concordato dai leader regionali nel 2021 per tentare di ricondurre il Myanmar verso la normalità civile e istituzionale, ma che negli ultimi due anni non ha trovato reale attuazione. Domani i leader dell'Asean incontreranno domani i leader del principali partner asiatici e occidentali dell'Asean, inclusi Stati Uniti, Cina, Giappone e Russia, per confrontarsi in merito a priorità dell'agenda globale come la sicurezza, il commercio e il contrasto al cambiamento climatico. La Cina sarà rappresentata all'evento dal primo ministro Li Qiang, e la Russia dal ministro degli Esteri Sergej Lavrov. Il primo ministro Fumio Kishida giungerà a Giacarta oggi, per discutere il vertice Giappone-Asean in programma a dicembre; il 9 e 10 settembre il primo ministro giapponese sarà a Nuova Delhi per il vertice del G20. (Fim)