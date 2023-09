Giappone: Okinawa perde battaglia legale su trasferimento base militare Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prefettura di Okinawa, nel sud del Giappone, ha perso la battaglia legale intrapresa col governo nazionale nel tentativo di bloccare i lavori di bonifica del sito costiero che in futuro ospiterà una delle basi militari statunitensi nella prefettura. La Corte suprema giapponese - il tribunale di più alto livello del Paese - ha respinto ieri l'appello presentato da Okinawa per fermare i lavori: il sito bonificato, che si trova a Henoko, in un'area scarsamente popolata della prefettura, dovrebbe accogliere nei prossimi anni le infrastrutture, i mezzi e il personale statunitensi attualmente di stanza nella Base aerea di Futenma, sita a sua volta a Okinawa nell'area densamente popolata di Ginowan. I governi di Giappone e Stati Uniti avevano concordato già nel 1996 il trasferimento della base in un sito più sicuro, e la restituzione al Giappone del terreno occupato dalla base aerea di Futenma. Okinawa, che fin dalla fine della Seconda guerra mondiale sopporta in misura sproporzionata l'onere legato alla permanenza delle forze militari statunitensi in Giappone, chiedeva però che la base fosse trasferita in un'altra prefettura del Paese, e sin dal 2015 ha negato i permessi per i lavori di bonifica per la nuova base, citando anche danni all'ambiente e alla fauna marina. Il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha dichiarato ieri che Tokyo si aspetta da Okinawa di agire quanto prima in accordo col pronunciamento della Corte suprema. Il governatore della prefettura, Denny Tamaki, ha espresso la propria delusione durante una conferenza stampa: "Sino all'ultimo abbiamo sperato in un pronunciamento equo e neutrale. E' davvero disdicevole", ha detto il governatore. (Git)