- "Soglia di sbarramento per le elezioni europee al 3 per cento? In Europa si va per incidere nelle politiche comunitarie non per mera testimonianza", evidenzia su X Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti e deputato di Forza Italia. "Chi non è capace di superare la soglia (già bassa) del 4 per cento - aggiunge - si dedichi ad altro. Cambiare le leggi elettorali ad partitum anche no". (Rin)