Germania: Corte dei conti critica ampliamento fondo Forze armate ad altri scopi

- La Corte dei conti federale (Brh) ha nuovamente criticato i piani di bilancio del governo tedesco. In particolare, la magistratura contabile si è scagliata contro il progetto dell'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz di ampliare ad altri scopi la destinazione d'uso del fondo speciale per le Forze armate (Bundeswehr). Tale strumento è stato istituito nel 2022, a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, con una dotazione nominale di 100 miliardi di euro. In un rapporto riservato visionato dal settimanale “Der Spiegel”, il Brh sostiene che il fondo speciale per la Bundeswehr deve essere utilizzato esclusivamente per il suo obiettivo, ossia l'acquisto di armi e materiali. Ogni ampliamento costituirebbe “una violazione del diritto” e sarebbe “inammissibile”. Ad agosto scorso, il governo federale ha invece che il fondo speciale per la Bundeswehr dovrebbe essere impiegato non soltanto per fornire “un contributo significativo al rafforzamento dell'Alleanza” atlantica e delle capacità di difesa della Germania. I 100 miliardi di euro dovrebbero, invece, servire anche a “misure nel settore degli investimenti negli armamenti”. Come nota “Der Spiegel”, si tratta di ù2una formulazione che suona molto generica”. Nelle intenzioni del governo federale, il fondo speciale per la Bundeswehr dovrebbe finanziare anche “la spesa per la ricerca, le munizioni, i progetti infrastrutturali”, nonché gli investimenti nell'informatica, “per proteggere e garantire l’accesso alla tecnologia e alla logistica” da parte delle Forze armate. (segue) (Geb)