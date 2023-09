Macedonia-Italia: incontro tra i sindaci Capitali, visita Gualtieri a ministri per Expo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato oggi in visita a Skopje dove ha incontrato la sua omologa, Danela Arsovska, per la firma di un memorandum d’intesa, volto a rafforzare la collaborazione tra le due capitali, come la gestione urbana, la valorizzazione dell’ambiente, l’inclusione sociale, la rigenerazione urbana, la cultura e l’innovazione. Lo riferisce una nota. (segue) (Rer)