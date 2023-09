Cina-Italia: Tajani incontra il personale diplomatico al termine della missione ufficiale a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato il personale dell'ambasciata, del consolato e dell'Istituto di cultura italiana a Pechino al termine della missione ufficiale di tre giorni intrapresa dal ministro in Cina, e culminata ieri nel Comitato governativo Italia-Cina, co-presieduto dal ministro assieme all'omologo cinese Wang Yi. Il ministro è ora in partenza per il Kazakhstan: ad Astana Tajani incontrerà il presidente Kassym-Jomart Tokayev e il suo omologo Murat Nurtleu, e inaugurerà la nuova sede dell’ambasciata d’Italia. (Cip)