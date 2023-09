Brasile: Cepal, presidente banca sviluppo propone partenariato e integrazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha tutto l'interesse a costruire insieme agli altri paesi della regione un processo di industrializzazione e di integrazione dell'America latina. Lo ha detto il presidente della Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes), Aloisio Mercadante, nel corso di un evento in occasione delle celebrazioni del 75mo anniversario della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), in corso a Santiago, in Cile. "Il Bndes vuole collaborare alla ricerca di partenariati nell'idrogeno verde, nell'elettromobilità, nel complesso industriale sanitario, nei metalli sensibili, che sono fondamentali per la rivoluzione tecnologica in corso", ha detto, sottolineando che le partnership sono essenziali per generare valore aggiunto alle esportazioni e sostituire le materie prime. (Brb)