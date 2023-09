Brandizzo: Ronzulli (FI), su sicurezza lavoriamo con serietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' inaccettabile che si attribuisca la responsabilità delle morti bianche al governo di centrodestra". Lo ha detto a "InOnda", su La7, la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. "Questo - ha spiegato - è un dramma che purtroppo va avanti da decenni e che noi stiamo affrontando con grande serietà. Non a caso il ministro Calderone, proprio a Brandizzo, ha chiarito che nei primi tre mesi di quest'anno c'è stato l'8 per cento di ispezioni in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Non si può pensare che questo esecutivo possa risolvere in otto mesi tutto quello che non è stato fatto negli ultimi dieci anni". (Rin)