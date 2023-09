Migranti: Crosetto, immigrazione e crescita africana sono temi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il tema dell’immigrazione e della crescita africana è un tema che non riguarda solo l’Italia ma è un tema europeo. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a "Quarta Repubblica" su Rete4. “Un’Italia in difficoltà significa un’Europa che va in difficoltà in un momento successivo”, ha proseguito il ministro, evidenziando che “sotto di noi c’è un continente che tra 20 anni avrà due miliardi e mezzo di abitanti”.(Res)