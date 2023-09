Giustizia: Serracchiani (Pd), preoccupati per rischio di perdere fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vediamo all'orizzonte alcuna proposta che possa aiutare la giustizia italiana a fare i passi in avanti utili alla sua modernizzazione e siamo molto preoccupati perché rischiamo di perdere i fondi del Pnrr". A dirlo è la responsabile Giustizia Pd, Debora Serracchiani, alla Festa nazionale dell'Unità in corso a Ravenna. "Il ministro Nordio annuncia che farà le riforme di cui ha bisogno l'Italia, ma tutte le riforme che finora ha messo in campo rischiano addirittura di rallentare quella riduzione dei tempi dei processi, che con molta fatica eravamo riusciti ad ottenere nella scorsa legislatura. La giustizia italiana - ha sottolineato - ha la necessità innanzitutto di completare le riforme Cartabia, che miravano anche alle misure alternative, a velocizzare i processi. E poi ha bisogno di occuparsi di un tema centrale come le carceri, di cui il ministro evita di parlare". "Noi - ha aggiunto - proponiamo di andare avanti con le riforme, di accelerare sui concorsi per le assunzioni del personale e di tutti gli operatori necessari, di investire sull'edilizia penitenziaria, di occuparsi di una riforma dell'esecuzione della pena che è sempre più necessaria e, soprattutto - ha concluso - vogliamo che non si torni indietro rispetto a quei passi in avanti faticosamente fatti nella scorsa legislatura". (Rin)