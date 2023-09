Argentina: approvata l'esportazione di carne di pollame in Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina esporterà carne di pollame in Corea del Sud. Lo conferma un comunicato del ministero degli Esteri argentino. "Siamo riusciti a concludere trattative che erano cominciate anni fa", ha affermato Santiago Cafiero, ministro degli Esteri argentino, secondo il quale che si tratta di "un annuncio importante per i nostri produttori, poiché esportare significa generare occupazione di qualità e più valuta estera". Inoltre, il ministro ha detto che l'Argentina vede in Corea del Sud "un partner strategico in Asia". (Abu)