Usa: in migliaia bloccati al Burning Man, persone iniziano a lasciare il festival dopo il maltempo

- Migliaia di persone hanno iniziato a lasciare l’area in cui è stato allestito il festival del Burning Man, che si svolge ogni anno per otto giorni in Nevada, a Black Rock City, una città costruita per ospitare l’evento. Centinaia di furgoni e altri veicoli hanno iniziato a lasciare il festival, dopo che gli organizzatori hanno annunciato la fine del divieto a lasciare la zona in macchina. L’area è stata colpita dal maltempo a partire dalla notte di venerdì scorso, con forti piogge che hanno riempito la zona di fango, bloccando decine di migliaia di persone all’interno della città. Gli organizzatori dell’evento, questo pomeriggio, hanno comunicato che “le operazioni di evacuazione sono ufficialmente iniziate”, anche se alcuni dei presenti hanno già lasciato la zona con mezzi propri nei giorni scorsi. Al mezzogiorno di lunedì, gli organizzatori hanno annunciato che nell’area rimangono circa 64 mila persone, aggiungendo che le strade rimangono “in alcuni casi bloccate dal fango, e potrebbe essere difficile avanzare in certi punti”. Il maltempo che ha colpito la città lo scorso fine settimana ha costretto gli organizzatori a chiedere ai presenti di rimanere all’interno, conservando cibo, acqua potabile e benzina. Sabato scorso, le autorità hanno annunciato un decesso, anche se i dettagli sulla sua identità non sono stati ancora comunicati. (Was)