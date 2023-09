Brasile: banca sviluppo firma accordo con Cepal su ricerca scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca nazionale di sviluppo economico e sociale del Brasile (Bndes), Aloisio Mercadante, e il segretario esecutivo della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, hanno firmato un protocollo d'intesa che stabilisce un partenariato tecnico per lo sviluppo della ricerca e la pubblicazione di lavori congiunti. Lo riferisce il Bndes in una nota, in cui evidenzia che la firma è avvenuta a margine delle celebrazioni del 75mo anniversario della Cepal, in corso a Santiago, in Cile. (segue) (Brb)