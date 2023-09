© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, è arrivato oggi nella capitale del Kenya, Nairobi, per partecipare al primo vertice sul clima in Africa (Acs) che si tiene a partire da oggi. Lo ha riferito lo stesso Menfi su Facebook. Il vertice è organizzato dal governo keniota insieme con l'Unione africana, in vista dei negoziati della Cop28 del prossimo 30 novembre a Dubai.(Lit)