Germania: Corte dei conti critica ampliamento fondo Forze armate ad altri scopi (2)

- Secondo il Brh, in questo modo “si va troppo oltre”. I magistrati contabili lamentano soprattutto che, nel progetto di bilancio per il 2024, manca una chiara separazione tra il bilancio ordinario del ministero della Difesa e il fondo speciale per la Bundeswehr. I progetti per l'acquisto di armi e materiali, che prima venivano finanziati dal bilancio del dicastero, ora devono essere pagati dal fondo speciale. Quando questo strumento sarà esaurito, le commesse potrebbero tornare nel bilancio ordinario della Difesa. Secondo il Brh, si tratta di un “finanziamento misto”, che è “giuridicamente inammissibile” rischia “notevolmente” di gravare con “oneri aggiuntivi” sul bilancio ordinario dello Stato. Il Brh esorta quindi l'esecutivo di Scholz a “rivedere in maniera radicale” i piani per l'acquisto di equipaggiamento destinato alla Bundeswehr e “colmare le carenze”. (Geb)