Brandizzo: Berrino (Fd'I), da Bombardieri accuse ingiuste, no a sterili polemiche

- "Lascia molto molto perplessi, quanto dichiarato dal segretario generale dell Uil Bombardieri. La tragedia" di Brandizzo "che ha colpito i lavoratori, le famiglie e l'Italia intera deve essere un'occasione di riflessione. Su ciò che è lo stato della legislazione attuale e sulla direzione da prendere". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia. "Addossare però la responsabilità di quanto successo al governo e al ministro è profondamente ingiusto. Non si può non tenere conto che l'incidente è avvenuto in vigenza di norme e regolamenti lasciati in dote a questo governo. Non si può non ricordare che non è questo governo che ha ridotto gli ispettori e diminuito formazione e istruzione dedicata. Addossare responsabilità senza analizzare la situazione trovata dal ministro sulla materia, riduce tutto a sterile polemica politico-sindacale, in un momento di dolore che, come ricordato dallo stesso ministro Calderone, imporrebbe toni diversi, ed aggiungo, analisi diverse", conclude.(Rin)