Diritti: Zan (Pd), opposizioni unite possono mettere in difficoltà governo

- "Le unioni civili sono state un passaggio molto importante, ma oggi appaiono come qualcosa di discriminatorio", ha detto il responsabile Diritti Pd, Alessandro Zan, alla Festa nazionale dell'Unità in corso a Ravenna. "Ora è il tempo di non balbettare più, serve coraggio, che non significa essere un partito minoritario, ma tenere la schiena dritta sui diritti e interpretare i bisogni reali del Paese. Come accaduto in Spagna con il Psoe o in Germania con l'Spd. Matrimonio egualitario, riforma dell'istituto delle adozioni e riconoscimento dei figli delle famiglie arcobaleno. Credo - ha spiegato - che se tutte le opposizioni saranno unite su questi tre punti, come su una legge sui crimini d'odio, sapremo mettere in seria difficoltà questa destra, che non è liberale, ma retrograda e discriminatoria. Almeno per una volta proviamo a costruite insieme una legge che non sia al ribasso". (Rin)