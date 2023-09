Argentina: organizzazioni diritti umani scendono in piazza contro il terrorismo di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni per i diritti umani, politiche e sindacali argentine protestano di fronte al Palazzo della Legislatura della Città di Buenos Aires per respingere un'attività organizzata dalla candidata alla vicepresidenza de La libertà avanza (Lla, il partito del vincitore delle primarie Javier Milei), Victoria Villarruel, per "rendere omaggio alle vittime del terrorismo", un'attività che molti interpretano come una provocazione per il processo di "memoria, verità e giustizia" che, tra l'altro, giudica i crimini commessi negli anni '70 e all'inizio degli anni '80 da parte dello Stato argentino. (segue) (Abu)