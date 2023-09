Argentina: organizzazioni diritti umani scendono in piazza contro il terrorismo di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villarruel è nota per essere negazionista dei crimini della dittatura militare argentina che ha governato l'Argentina tra il 1976 e il 1983. Villarruel sostiene che "il terrorismo di Stato non esiste" e afferma che in quel periodo c'era una guerra e che ci sono stati morti "da entrambe le parti". In questo modo collabora con la teoria conosciuta come "dei due demoni", con la quale i militari hanno tentato di giustificare i loro crimini commessi in quel periodo. (segue) (Abu)