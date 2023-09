Francia: Macron difende il divieto di indossare l’abaya a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha difeso la decisione del governo di vietare nelle scuole l'utilizzo dell'abaya, il tradizionale abito arabo. "Non stigmatizzo nessuno", ha detto Macron in un'intervista rilasciata su Youtube all'influencer HugoDecrypte. Il capo dello Stato ha definito come una "scelta religiosa" la decisione di indossare l'abaya. Macron ha spiegato che ci sono persone che "aggirando una religione vengono a sfidare la Repubblica e la laicità". "Non possiamo agire come se nel nostro Paese non ci sia stato l'attacco terroristico e l'omicidio di Samuel Paty", ha poi aggiunto il presidente, evocando il professore di storia e geografia sgozzato nel 2020 fuori Parigi per aver mostrato delle vignette di Maometto in classe. Il ministro dell'Istruzione Gabriel Attal ha annunciato all'emittente radiofoncia "Rtl" che in via sperimentale l'esecutivo francese ha deciso di inserire l'utilizzo l'uniforme per gli studenti. La misura verrà illustrata nel dettaglio nei prossimi mesi.(Frp)