Brasile: banca sviluppo firma accordo con Cepal su ricerca scientifica (2)

- Per il coordinamento delle attività di cooperazione previste nell'accordo, il documento istituisce il Gruppo di lavoro Bndes e Celac +70, "con l'obiettivo di ricercare temi chiave di interesse per entrambe le istituzioni, come la costruzione di nuovi modelli di sviluppo con la sostenibilità, coniugando la transizione energetica con produttività e inclusione, rilanciare la neo-industrializzazione e nuove politiche di sviluppo produttivo, basate sulla transizione ecologica e sulla trasformazione digitale, il reinserimento delle economie brasiliana, latinoamericana e caraibica nelle catene del valore globali, il rafforzamento dell'integrazione regionale e la promozione, tra gli altri, dell'uguaglianza sociale, di genere, razziale ed etnica". (segue) (Brb)