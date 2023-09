Imprese: Avio, finalizzato investimento in quota di minoranza qualificata in T4i

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avio, società leader nella propulsione aerospaziale quotata sul segmento Star della Borsa Italiana, annuncia l’accordo con T4i, spin-off dell’Università di Padova con sede a Monselice (PD), specializzata in sistemi propulsivi innovativi per applicazioni aerospaziali, per la realizzazione di un investimento strategico di minoranza qualificata nel capitale di T4i. Lo riferisce una nota di Avio. T4i è stata fondata nel 2014 da un team guidato dal professor Daniele Pavarin e negli anni ha dimostrato competenza ed eccellenza nello sviluppo di tecnologie propulsive, crescendo velocemente e lavorando a programmi ambiziosi in partnership con l’Esa, l’Asi e il Cnr nonché con diverse aziende italiane e straniere tra cui la stessa Avio. L’investimento è stato realizzato tramite la sottoscrizione da parte di Avio di un aumento di capitale dedicato, con conseguente partecipazione sociale di Avio pari al 17 per cento circa delle quote di T4i, a fronte di un investimento di circa 2,5 milioni di euro. È, inoltre, in corso la sottoscrizione di accordi commerciali e di sviluppo tecnologico finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie spaziali. L’investimento permetterà a T4i di continuare il proprio percorso di crescita grazie a investimenti sul capitale umano e nelle proprie facilities. L’investimento ha già ricevuto le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa applicabile. L’Amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, ha commentato: “L’operazione T4i è un passo importante per la crescita delle competenze del Gruppo Avio nell’ambito della propulsione spaziale, in particolare nel settore dei sistemi propulsivi chimici green ‘storable’, nei sistemi propulsivi elettrici e nei thruster per il controllo di assetto. (segue) (Com)