Imprese: Mediobanca, 10 anni di esperienza professionale per futuro presidente Cda

- Il presidente del Consiglio di amministrazione dovrà disporre i seguenti requisiti, tra cui “dieci anni di esperienza professionale maturata di recente che includa una porzione significativa in posizioni dirigenziali di alto livello e conoscenze tecniche significative in ambito bancario o equivalente”. È quanto emerge dalla relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione 2023 di Mediobanca. Inoltre, il presidente deve disporre di: elevato profilo professionale e valoriale, alto livello di indipendenza intellettuale e integrità per garantire una buona governance e la sana e prudente gestione della Banca; consolidata reputazione sul mercato italiano ed internazionale e capacità di rappresentare la banca verso gli Organismi regolatori locali e internazionali, così come le Istituzioni rilevanti; conoscenza ed esperienza specifica dei business in cui opera il gruppo; esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica; conoscenza specifica in materia di governance bancaria; adeguata disponibilità di tempo (indicativamente almeno tre giorni alla settimana). (Rin)