Europee: Paita, blitz maggioranza per soglia sbarramento al 3 per cento? Iv si opporrà

- Se il retroscena di "la Repubblica" secondo cui la maggioranza vorrebbe abbassare la soglia di sbarramento per le europee al 3 per cento "fosse confermato, Italia viva si opporrà". Lo scrive su X, Raffaella Paita, coordinatrice nazionale e senatrice di Italia viva, proprio quando, oggi, il leader del partito, Matteo Renzi, ha annunciato di candidarsi alle elezioni europee con la lista "Il Centro". Lo sbarramento "deve restare al 4 per cento. Quando un progetto è credibile, non si deve avere paura del voto dei cittadini", aggiunge. (Rin)