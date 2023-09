Rai: M5s, su riforma Stati generali e percorso condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo fermamente convinti che sia necessario giungere ad una riforma del Servizio pubblico capace di superare tutte le storture della legge attuale, sottraendo la Rai all'influenza dei partiti. Riteniamo che a questo obiettivo si debba arrivare attraverso un percorso il più possibile partecipato e condiviso, superando gli steccati tra maggioranza e opposizione, sedendosi tutti al tavolo per confrontarsi e giungere ad una proposta di sintesi che sia la migliore possibile e che sia operativa a partire dalla prossima legislatura". Lo afferma l'esponente M5s in commissione Vigilanza Rai, Dolores Bevilacqua. "La sede naturale di questo percorso condiviso dovrà essere quella degli Stati generali del Servizio pubblico promossi dalla commissione di Vigilanza Rai che si svolgeranno in autunno, con la presidente Barbara Floridia in primissima linea, in coordinamento con l'azienda. Riteniamo - conclude - sia questo il percorso da seguire, evitando che su questo tema ci sia una proposta solo delle opposizioni o solo della maggioranza, ma cercando il più possibile una sintesi condivisa". (Rin)